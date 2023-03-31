LPG ithalatı ocakta yıllık bazda yüzde 124,92 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Romanya ve Nijerya oldu.

LPG ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,92 artarak 336 bin 655 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 120,33 artarak 45 bin 630 tona yükseldi. İhracat Lübnan, İsviçre, Seyşeller, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 20,91 azalarak 58 bin 317 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 362 bin 263 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 72,01 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,37 ile dökme LPG ve yüzde 13,62 ile tüplü LPG izledi.