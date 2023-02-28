LPG ithalatında yıllık bazda büyük artış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Aralık 2022'ye ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Rusya, Nijerya, Kazakistan, Romanya, Norveç oldu.

LPG ithalatı 2022 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 365 bin 495 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 30,1 artarak 34 bin 810 tona yükseldi. İhracat Lübnan, Bulgaristan, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Seyşeller, Marshall Adaları, Romanya ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 10,8 azalarak 76 bin 971 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 356 bin 948 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 75 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,7 ile tüplü LPG ve yüzde 11,3 ile dökme LPG izledi.