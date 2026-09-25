Mali aracı kuruluşlarda dev artış: Katma değer 3 trilyon liraya dayandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı 22 bin 113 olurken, sektörün faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar TL'ye ulaştı.

Sektörde üretim değeri ise 2025 yılında 4 trilyon 610 milyar TL olarak gerçekleşti.

22 binden fazla girişim faaliyet gösterdi

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74 girişim faaliyet gösterdi. Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise girişim sayısı 21 bin 766 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 80'i finansal hizmet faaliyetlerinden geldi. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarının payı yüzde 11,1, yardımcı faaliyetlerin payı ise yüzde 8,9 olarak hesaplandı.

Üretim değerinde finansal hizmet faaliyetlerinin payı yüzde 74,9 olurken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarının payı yüzde 17,3, yardımcı faaliyetlerin payı yüzde 7,8 oldu.

Katma değer yüzde 70,9 arttı

Sektörün faktör maliyetiyle katma değeri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70,9, üretim değeri ise yüzde 61,2 yükseldi.

Katma değerde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 89,7 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında kaydedildi. Finansal hizmet faaliyetlerinde artış yüzde 69,3, yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 64,1 oldu.

Çalışan sayısı 360 bini geçti

Mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında 352 bin 597 olan yıllık ortalama çalışan sayısı, 2025'te 360 bin 745'e yükseldi. Böylece çalışan sayısı bir yılda 8 bin 148 kişi arttı.

Toplam istihdamın yüzde 65,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 26,4'ü ise yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti.

Ücretli çalışanlar arasında kadınların sayısı 174 bin 949, erkeklerin sayısı ise 176 bin 328 oldu. Kadın çalışanların oranı yüzde 49,8, erkeklerin oranı yüzde 50,2 olarak kaydedildi.

Personel maliyeti 712 milyar lirayı aştı

Mali aracı kuruluşların toplam personel maliyeti 712 milyar 175 milyon TL'ye ulaştı. Personel maliyetinin yüzde 84,8'ini maaş ve ücretler, yüzde 15,2'sini sosyal güvenlik masrafları oluşturdu.

Sektörde sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alış değeri ise 157 milyar 495 milyon TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda en yüksek pay yüzde 78,8 ile finansal hizmet faaliyetlerinin oldu.