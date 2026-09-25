MASAK casusluk soruşturmasında 5 gözaltı: 3 eski başkan ifade verecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Siyasal veya Askerî Casusluk” soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) kullandığı Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturmaya ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde 2012-2018 yılları arasında görev alan bazı kişi ve şirketlerin FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğuna ilişkin bulgular elde edildiği belirtildi.

EMİS yazılımı incelemeye alındı

Gürlek’in açıklamasına göre EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği belirlendi. Şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkilerinin bulunduğu tespit edildi.

Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldığı aktarıldı. Söz konusu kişilerden önemli bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişiminden önce veya hemen sonra yurt dışına çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi

EMİS üzerinde gerçekleştirilen teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi.

İncelemelerde ayrıca sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar bulunduğu ve bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldığı bildirildi. Yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı da tespitler arasında yer aldı.

22 şüpheli hakkında adli işlem

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 5’i yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 kişi hakkında “siyasi ve askerî casusluk” suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İki şirkete el konuldu

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konuldu. Şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Ayrıca soruşturmaya konu dönemlerde MASAK Başkanlığı görevini yürüten üç eski başkanın da adli makamlar tarafından ifadelerine başvurulacağı açıklandı.