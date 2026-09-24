MASAK'tan yatırım fonları için yeni hamle
MASAK, sermaye piyasasına yönelik incelemeler kapsamında TEFAS'ta işlem görmediği dönemde yatırım fonlarında pay sahibi olan kişilerin bilgilerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik incelemelerde yeni bir adım atıldı.
MASAK, inceleme kapsamındaki yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği dönemde fonlarda pay sahibi olan kişileri belirledi.
Söz konusu kişilere ilişkin bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.
MASAK'ın sermaye piyasasındaki işlemler ve şüpheli malvarlığı hareketlerine yönelik incelemelerinin devam ettiği belirtildi.