Yeni Euro'lar için tarih belli oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa genelinde yaklaşık 358 milyon kişinin kullandığı Euro'nun banknotlarını yenilemeye hazırlanıyor. Tasarım çalışmalarının sürdüğü yeni seri için nihai konseptin 2026 yılı sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor. Yeni banknotlarda Avrupa kültürü ve doğa temalarının yanı sıra gelişmiş güvenlik özelliklerine de yer verilecek.

Yeni Euro banknotları ne zaman çıkacak?

ECB'nin 23 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre yeni Euro banknotları, 2030'lu yılların başından itibaren aşamalı olarak dolaşıma girecek.

Banka, yeni serinin tasarımına ilişkin nihai konsept kararını 2026 yılı sonuna kadar vermeyi planlıyor. Karar sürecinde Avrupa genelinde düzenlenen halk anketinin sonuçları dikkate alınacak.

Yaklaşık 10 milyon kişi yeni banknotlar için oy kullandı

Yeni Euro banknotlarının tasarımını belirlemek amacıyla 23 Temmuz-21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen halk anketine yaklaşık 10 milyon kişi katıldı.

Katılımcıların üçte ikisini 35 yaşın altındaki kişiler oluşturdu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ankete gösterilen ilgiyi değerlendirerek bu katılımın Avrupalıların gelecekte kullanacakları banknotlara duyduğu ilgiyi ortaya koyduğunu söyledi.

Yeni Euro banknotlarında hangi tasarımlar olacak?

Yeni banknotların tasarımı için iki ana tema altında toplam 10 farklı öneri oylandı.

"Avrupa Kültürü" temasında Ludwig van Beethoven ve Marie Curie gibi Avrupa'nın bilim ve sanat dünyasından önemli isimler öne çıktı.

"Nehirler ve Kuşlar" temasında ise Avrupa'nın doğal ekosistemi, nehirleri, kuşları ve Avrupa Birliği kurumları işlendi.

ECB, halk anketinin sonuçlarını değerlendirerek yeni banknotların nihai tasarım konseptini belirleyecek.

Yeni Euro banknotlarında güvenlik özellikleri artırılacak

Yeni nesil Euro banknotlarında sahteciliği zorlaştıracak gelişmiş güvenlik özellikleri kullanılacak.

ECB, yeni serinin üretiminde çevreye verilen zararı azaltmayı ve banknotların kullanım ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Yeni tasarımlarda görme engelli bireylerin banknotları daha kolay kullanabilmesi için erişilebilirlik özelliklerinin artırılması da planlanıyor.

Eski Euro banknotları geçerli olacak mı?

Yeni Euro banknotlarının tedavüle girmesi, mevcut banknotların geçerliliğini sona erdirmeyecek.

ECB'nin açıklamasına göre mevcut Euro banknotları, yeni seriyle birlikte kullanılmaya devam edecek.

Euro, halihazırda 21 Avrupa Birliği ülkesinde yaklaşık 358 milyon kişinin ortak para birimi olarak kullanılıyor.