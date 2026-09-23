ADB’den Türkiye raporu: Büyüme ve enflasyon değişti

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Asya Kalkınma Bankası (ADB), Eylül 2026 raporunda Türkiye ekonomisine yönelik büyüme ve enflasyon beklentilerini revize etti. Banka, büyüme tahminlerini aşağı çekerken enflasyon öngörülerini yukarı yönlü güncelledi. Raporda, iç talebin ekonomik büyümenin temel destekleyicisi olmayı sürdüreceği belirtildi.

Büyüme tahminleri aşağı çekildi

ADB'nin son tahminlerine göre Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,8, 2027'de ise yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor. Temmuz ayında açıklanan tahminlere göre aşağı yönlü revizyona gidilirken, büyümedeki yavaşlamanın başlıca nedenlerinden biri ihracattaki kalıcı zayıflık olarak gösterildi.

Buna karşılık enflasyondaki düşüşün reel gelirleri desteklemesi ve altyapı yatırımlarının devam etmesiyle iç talebin canlılığını koruyacağı öngörülüyor. Sektörel görünümde hizmetler ve inşaatın sanayiye kıyasla daha güçlü seyretmesi beklenirken, imalat sanayinin dış talepteki toparlanmayla birlikte kademeli olarak güç kazanacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon beklentisi yükseltildi

Dış kaynaklı fiyat baskılarının yeniden artması nedeniyle Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. CNBC-e'nin aktardığına göre, ortalama enflasyonun 2026'da yüzde 31,5'e, 2027'de ise yüzde 23,5'e gerilemesi bekleniyor.

Sıkı para politikasının kredi büyümesini sınırlaması ve enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulmasına katkı sağlaması öngörülüyor. Buna karşın yüksek gıda fiyatları, hizmet enflasyonundaki katılık, döviz kurundaki hareketler ve enerji fiyatları, dezenflasyon sürecini yavaşlatabilecek başlıca riskler arasında sıralanıyor.

Bütçe açığında gerileme beklentisi

Merkezi yönetim bütçe açığının 2026'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3,5'i seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu oranın 2027'de yüzde 3'e gerilemesi bekleniyor.

Faiz dışı fazlanın ise 2026'da GSYH'nin yüzde 0,8'i, 2027'de yüzde 0,5'i civarında gerçekleşeceği öngörülüyor. Kamu borcunun da tahmin dönemi boyunca GSYH'nin yaklaşık yüzde 25'i seviyesinde istikrarlı kalacağı değerlendiriliyor.

Orta Doğu gerilimi başlıca risk

ADB, Türkiye'nin cari açığının 2026'da yüksek seviyesini koruyacağını tahmin ediyor. Güçlü turizm gelirleri ve hizmet ihracatının, mal ticaretindeki açığın etkisini kısmen azaltması bekleniyor.

Raporda ekonomik görünüm açısından en önemli aşağı yönlü risk, Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması sonucu enerji fiyatlarının yüksek kalması ve finansal baskıların artması olarak gösteriliyor. Beklentilerden daha hızlı bir dezenflasyon süreci ve kararlı politika disiplini ise makroekonomik istikrarı destekleyebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.