Yapay zekâda fiyat yarışı kızıştı

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OpenAI ve Anthropic'in aynı gün açıkladığı yeni modeller, yapay zekâ yarışının yalnızca performans üzerinden yürümediğini gösterdi. İki şirket de daha güçlü modelleri daha düşük kullanım maliyetiyle sunarak özellikle şirketlerin ve yazılım geliştiricilerin harcamalarını hedef aldı.

OpenAI fiyatı yarıya indirdi

OpenAI, 22 Eylül'de GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna modellerini kullanıma sundu. Şirket, daha verimli önbellekleme ve çıkarım altyapısı sayesinde iki modelin API fiyatlarının GPT-5.6'nın promosyon fiyatlarına kıyasla yüzde 50 düşürüldüğünü açıkladı.

Standart API kullanımında GPT-6 Sol için bir milyon giriş belirtecinin fiyatı 2 dolar, çıkış belirtecinin fiyatı ise 10 dolar olarak belirlendi. Daha düşük maliyetli GPT-6 Luna'da aynı fiyatlar sırasıyla 0,10 dolar ve 0,50 dolar seviyesinde bulunuyor.

OpenAI böylece yeni modelleri yalnızca performans artışıyla değil, büyük miktarda yapay zekâ kullanımı yapan şirketlerin işlem maliyetini azaltma vaadiyle de pazara sürdü.

Anthropic de aynı gün maliyeti düşürdü

OpenAI'nin duyurusuyla aynı gün Anthropic de Claude Opus 5.5'i açıkladı. Şirket, yeni modelin tipik iş yüklerinde önceki Opus 5 modeline göre yüzde 40 daha düşük maliyetle çalıştığını belirtti.

Ancak yüzde 40'lık düşüş doğrudan bütün token fiyatlarında aynı oranda indirim anlamına gelmiyor. Opus 5.5'te bir milyon giriş belirtecinin fiyatı 5 dolardan 4 dolara, çıkış fiyatı ise 25 dolardan 20 dolara geriledi.

Asıl büyük düşüş önbellek kullanımında gerçekleşti. Önbellekten okuma maliyeti bir milyon belirteç başına 0,50 dolardan 0,20 dolara indi. Anthropic, modelin aynı işi daha az işlem gücü ve daha az belirteçle tamamlamasının toplam maliyeti yaklaşık yüzde 40 azalttığını hesaplıyor.

Rekabet performanstan maliyete kayıyor

Yapay zekâ sektöründe son dönemde modeller arasındaki performans farklarının daralması, şirketlerin maliyet avantajını daha önemli bir rekabet aracına dönüştürüyor.

Özellikle yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri, belge analizi ve yapay zekâ ajanları gibi milyonlarca sorgunun işlendiği kurumsal uygulamalarda küçük birim fiyat farkları bile toplam harcamalarda önemli değişiklik yaratabiliyor.

Bu nedenle OpenAI'nin fiyatları yarıya indirmesi ve Anthropic'in aynı gün daha verimli bir Opus modeli açıklaması, yapay zekâ şirketlerinin müşteri kazanmak için yalnızca daha güçlü modeller değil, daha düşük işletme maliyeti sunmak zorunda kaldığını gösteriyor.

Şirketlerin yapay zekâ faturası düşebilir

Yeni fiyatlandırmaların asıl etkisinin bireysel aboneliklerden çok API üzerinden yüksek hacimli işlem yapan işletmelerde görülmesi bekleniyor.

OpenAI, GPT-6 Sol'u yüksek yetenek ile maliyet arasında denge arayan uygulamalara, Luna'yı ise çok daha yüksek işlem hacmine ihtiyaç duyan düşük maliyetli kullanım alanlarına konumlandırıyor.

Anthropic ise Opus 5.5'i özellikle kodlama, yapay zekâ ajanları ve profesyonel iş yüklerinde öne çıkarıyor. Şirket ayrıca yeni modelin Opus 5'e göre yüzde 30'dan fazla daha hızlı çıktı ürettiğini belirtiyor.

İki şirketin aynı gün yaptığı hamleler, yapay zekâ sektöründe bir sonraki rekabet alanının yalnızca “hangi model daha güçlü?” sorusu olmayacağını ortaya koyuyor. Büyük kurumsal müşteriler açısından artık aynı işi hangi modelin daha düşük maliyetle yaptığı da belirleyici hale geliyor.