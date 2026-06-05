Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta yüzde 15,65 olan "hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı"ndaki fiyat artışını, yüzde 14,88 ile "erkek ve erkek çocuk giysileri" ve yüzde 14,29 ile "hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı" kategorileri izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,97 ile "diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi)" yüzde 13,05 ile "kadın ve kız çocuk giysileri", yüzde 9,53 ile yağlar, yüzde 8,66 ile "tuz, çeşniler ve soslar" yer aldı.

En çok meyvesi yenen sebzeler ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 22,21 ile "meyvesi yenen sebzeler, taze soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi)" kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 19,97 ile "yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş", yüzde 15,54 ile "yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş", yüzde 7,7 ile motorin, yüzde 3,78 ile "diğer küçük ev aletleri", yüzde 3,14 ile "çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri", yüzde 2,96 ile "kahvaltılık tahıl ürünleri" takip etti.

Mayısta en çok zamlanan ve ucuzlayan ürünler

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Mayısta tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 15,65 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bu kalemi yüzde 14,88 ile erkek ve erkek çocuk giysileri, yüzde 14,29 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 13,97 ile diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) ve yüzde 13,05 ile kadın ve kız çocuk giysileri izledi.

Fiyatı en fazla artan diğer ürünler arasında yüzde 9,53 ile yağlar, yüzde 8,66 ile tuz, çeşniler ve soslar, yüzde 8,64 ile hurma, incir ve tropikal meyveler, yüzde 8,07 ile üzümsü meyveler ve yüzde 7,99 ile yoğurt ve benzeri ürünler yer aldı.

Mayısta fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 22,21 ile meyvesi yenen taze sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi) oldu. Bunu yüzde 19,97 ile yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 15,54 ile yeşil yapraklı veya saplı sebzeler ve yüzde 7,7 ile motorin takip etti.

Fiyatı düşen diğer ürünler arasında yüzde 3,78 ile diğer küçük ev aletleri, yüzde 3,14 ile çikolata ve kakao bazlı ürünler, yüzde 2,96 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 2,65 ile dondurma ve buzlu şerbetler, yüzde 2,28 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar, yüzde 2,16 ile yiyecek hazırlamada kullanılan küçük aletler, yüzde 1,81 ile et ürünleri, yüzde 1,72 ile içecek hazırlama aletleri ve yüzde 1,67 ile kahve yer aldı.