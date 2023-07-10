Mayısta işsizlik yüzde 9,5'a geriledi

TÜİK verilerine göre 15 yaş üstü işsiz sayısı mayısta önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 0,5 puan azalarak %9,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde %7,7'yken, kadınlarda %13,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam arttı

İstihdam edilenlerin sayısı önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi olurken, istihdam oranı ise %48,5'ye sabit kaldı.

Oran erkeklerde %66'ken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlikte son durum

15 - 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü azaldı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla %22,5 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.