Memur ve memur emeklisinin ocak zammında üç aylık tablo belli oldu

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Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammında üç aylık tablo netleşti.

Temmuz ve ağustos aylarının ardından eylül enflasyonunun da açıklanmasıyla zam hesabındaki üçüncü veri belli oldu.

TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 arttı. Eylül ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ağustostaki yüzde 31,51 seviyesinden yüzde 29,73'ya geriledi.

Eylül verisinin ardından memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zamda belirleyici olacak 6 aylık enflasyonun ilk üç aylık bölümü tamamlandı. Kesin zam oranı ise ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasının ardından netleşecek.

Zam hesabı nasıl yapılacak?

Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklileri, 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 4 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak 2027'de uygulanacak maaş artışında ise 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak.

Temmuz-aralık döneminde oluşacak 6 aylık enflasyonun yüzde 4'lük toplu sözleşme zammını aşması halinde, oluşan enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Bunun üzerine 2027'nin ilk yarısı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,56 oldu

Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 artmasıyla üç aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 5,56'ya ulaştı.

Böylece 2026'nın ikinci yarısı için verilen yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı üç aylık enflasyonla aşılmış oldu. Ancak memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı kesin zam oranı için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması beklenecek.

Kesin zam aralık enflasyonuyla belli olacak

Yılın kalan üç ayına ilişkin enflasyon verileri de mevcut orana kümülatif olarak eklenecek. Böylece temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve memur ile memur emeklilerinin enflasyon farkı kesinleşecek.

Hükümetin ayrıca bir refah payı kararı alması halinde bu oran maaş artışına eklenebilecek. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı kesin zam, aralık ayı enflasyonunun ocak ayının ilk günlerinde açıklanmasıyla netleşecek.