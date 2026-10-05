Faiz artışı kapıda: Hindistan borsası 25 yılın en uzun kayıp serisinden döndü

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Hindistan piyasalarında yeni hafta iki zıt gelişmeyle başladı. Borsa, sekiz haftadır süren ve 25 yılın en uzun kayıp serisine dönüşen satışların ardından yükselirken, yatırımcılar Hindistan Merkez Bankası’nın faizleri yaklaşık dört yıl sonra ilk kez artırmasına hazırlanıyor.

Nifty 50 endeksi ilk işlemlerde yüzde 0,6 yükselerek 22 bin 556 puana, Sensex ise yüzde 0,67 artışla 72 bin 390 puana çıktı. Alımların piyasanın geneline yayıldığı görülürken finans hisseleri yükselişte öne çıktı.

Sekiz haftalık kayıp serisi sona erebilir

Hindistan borsaları geçen haftayı sekizinci kez üst üste düşüşle tamamladı.

Bu, Nifty 50 ve Sensex açısından son 25 yılın en uzun haftalık kayıp serisi oldu. Nifty geçen hafta yaklaşık yüzde 3,1, Sensex ise yüzde 2,7 geriledi.

Sekiz haftalık dönemde yükselen petrol fiyatları, küresel tahvil faizlerindeki sert artış, rupideki değer kaybı ve yabancı yatırımcıların satışları Hindistan piyasalarını baskıladı.

Yeni haftada ise petrol fiyatlarının gerilemesi ve ABD Merkez Bankası’nın ekim ayında faiz artıracağı beklentisinin zayıflaması gelişmekte olan piyasalara bir miktar nefes aldırdı.

Hindistan borsasındaki yükselişin haftanın geneline yayılması halinde 25 yılın en uzun kayıp serisi de sona erecek.

Bankalar yükselişe öncülük ediyor

Borsadaki toparlanma belirli birkaç hisseyle sınırlı kalmadı.

İlk işlemlerde 16 ana sektörün 13’ü yükseldi. Küçük ve orta ölçekli şirket endeksleri yaklaşık yüzde 0,9 değer kazandı.

Bankacılık hisseleri yüzde 1’in üzerinde yükselirken kamu bankalarındaki artış yüzde 2 civarına ulaştı. Finans sektöründeki alımlar da genel endeksleri destekledi.

Böylece faiz artışı beklentisinin güçlenmesine rağmen bankacılık hisselerinin piyasanın yukarı hareketinde öne çıkması dikkat çekti.

RBI’da yaklaşık dört yıl sonra ilk artış bekleniyor

Piyasaların asıl gündemi ise Hindistan Merkez Bankası’nın üç gün sürecek para politikası toplantısı.

RBI’nın mevcut politika faizi yüzde 5,25 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomistlerin çoğunluğu bankanın 7 Ekim Çarşamba günü açıklayacağı kararla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,50’ye çıkarmasını bekliyor.

Böyle bir karar, Şubat 2023’ten bu yana Hindistan’da yapılan ilk faiz artırımı olacak.

Reuters anketine katılan 61 ekonomistin 35’i 25 baz puanlık artış beklerken, piyasa fiyatlamaları da faiz artışı olasılığının güçlü olduğuna işaret ediyor.

Enflasyon RBI üzerindeki baskıyı artırdı

Faiz artışı beklentisinin arkasında enflasyondaki yeniden yükseliş bulunuyor.

Hindistan’da tüketici enflasyonu son üç aydır RBI’nın yüzde 4’lük orta vadeli hedefinin üzerinde seyrediyor.

Özellikle enerji maliyetleri, gıda fiyatları ve rupideki değer kaybının fiyatlar üzerindeki baskıyı artırması merkez bankasının hareket alanını daraltıyor.

RBI’nın mevcut yüzde 5,25’lik politika faizi, küresel ölçekte yeniden başlayan parasal sıkılaşma döngüsü içinde de dikkatle izleniyor.

Fed’in eylül ayında üç yıl sonra ilk kez faiz artırması ve Asya’daki bazı merkez bankalarının da sıkılaşmaya yönelmesi Hindistan üzerindeki baskıyı artıran dış faktörlerden biri.

Petrol fiyatındaki düşüş borsaya destek verdi

Hindistan açısından petrol fiyatlarının seyri diğer birçok ekonomiden daha kritik.

Ülke enerji ihtiyacının önemli bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Bu nedenle petrol fiyatlarının yükselmesi cari denge, enflasyon, rupi ve şirketlerin maliyetleri üzerinde aynı anda baskı yaratabiliyor.

Geçen haftalarda Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması Hindistan hisselerindeki satışların önemli nedenlerinden biri olmuştu.

Yeni haftada Brent’in 102 doların altına gerilemesi ise piyasaya destek verdi.

Petrolün aşağı yönlü seyrini sürdürmesi, RBI’nın faiz artıracağı bir haftada hisse piyasası üzerindeki baskının bir bölümünü hafifletebilir.

Borsanın önündeki kritik tarih 7 Ekim

Hindistan piyasalarında bundan sonraki ana eşik RBI’nın çarşamba günü açıklayacağı karar olacak.

25 baz puanlık artış büyük ölçüde fiyatlanırken, piyasanın asıl tepkisini bankanın sonraki faiz adımlarına ilişkin vereceği mesajlar belirleyebilir.

RBI’nın yeni artışlara açık kapı bırakması tahvil faizleri ve rupi üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir. Buna karşılık daha temkinli bir mesaj, sekiz haftalık satışın ardından başlayan borsa toparlanmasını destekleyebilir.

Bu nedenle Hindistan piyasalarında yeni haftanın temel sorusu artık yalnızca faizin artırılıp artırılmayacağı değil, yaklaşık dört yıl sonra başlayabilecek yeni sıkılaşma döneminin ne kadar süreceği olacak.