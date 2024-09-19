Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın dokuzuncu faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkardı. Ardından 5 ay sabit bıraktı.

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de faizde indirim beklemiyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

PPK metnindeki değişim izlenecek

Bir önceki PPK metninde yer alan "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesinin bu ay metinde korunup korunmayacağı piyasalarda yakından takip edilecek.

Piyasalar, bu ve PPK metninde yapılacak olası diğer değişiklikleri, önümüzdeki dönemde politika bileşimi hakkındaki yönlendirmeyi ve ilk faiz indirimi zamanlamasını anlamak için izliyor.