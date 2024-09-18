Son dakika: Fed kritik faiz kararını açıkladı!

Fed faizlerde 50 baz puanlık bir indirime gitti. Bu karar, 12 üyeden 11'inin oyuyla alındı. Ancak, FED Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, 50 baz puan yerine 25 baz puanlık bir indirim yapılması yönünde oy kullandı.

Karar metninde, "FOMC, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir şekilde ilerlediğine büyük güven kazandı" ifadesine yer verildi. Ayrıca, ek faiz ayarlamaları yapılırken gelen veriler, gelişen görünüm ve risk dengelerinin dikkatlice değerlendirileceği belirtildi. Metinde, niceliksel sıkılaştırmanın önceki hızıyla devam edeceği vurgulandı.

Fed’in 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de 2 kez acil faiz indirimi kararı aldı. Banka, 3 Mart 2020'de politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına, 16 Mart 2020'de de politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.

FED, Mart 2022'den itibaren enflasyonla mücadele amacıyla üst üste faiz artışlarına gitmişti. Bu artışlar, faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

FED, Temmuz toplantısında enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini belirtmiş ve faiz indiriminin yakında olacağına dair sinyaller vermişti. FED Başkanı Jerome Powell, geçen ay Jackson Hole toplantısında para politikasında ayarlama zamanının geldiğini ifade etmişti. Bu açıklama, FED’in gevşeme döngüsüne Eylül toplantısında başlayacağı şeklinde yorumlanmıştı.