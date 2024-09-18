FED faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik! İşte altın, dolar ve Bitcoin'de son durum

FED'in 4 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indirimi, piyasalarda önemli değişikliklere yol açtı. Faiz kararının ardından altın, dolar ve Bitcoin'de gözle görülür bir hareketlilik yaşandı.

İşte bu gelişmelerin detayları ve piyasalardaki son durum:

Altın: FED'in faiz kararıyla birlikte değerli metallerde artış görüldü. Karar öncesi 2.580 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı kararın ardından yeni tarihi zirvesini gördü. Ons altın, güne 2,569 dolardan başlamışken, gün içinde en düşük 2,565 dolar, en yüksek ise 2,580 dolar seviyelerine ulaştı. Kararın ardından ons altın 2,592 dolara kadar tırmandı, kazanç ise %0.36 olarak gerçekleşti. Gram altın ise 2,815 liradan başladığı gün içerisinde en düşük 2,804 lira, en yüksek 2,830 lira seviyelerini gördü ve şu anda 2,837 liradan işlem görüyor. Gram altındaki kazanç da %0.36 oldu.

Dolar: FED'in faiz indirimi doları zayıflattı. Dolar, güne 34.0808 liradan başlarken, gün içinde en düşük 33.9492 lira, en yüksek ise 34.1180 lira seviyelerine ulaştı. Şu anda dolar 34.0880 liradan işlem görüyor.

Euro ve Sterlin: Euro, güne 37.8995 liradan başladı, gün içindeki en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 37.7736 lira ve 38.1533 lira oldu. Şu anda euro 38.0826 liradan alıcı buluyor. Sterlin ise 44.8976 liradan güne başladı, en düşük 44.8069 lira, en yüksek ise 45.3407 lira seviyelerini gördü. Şu anda sterlin 45.2356 liradan işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.11632 seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin: Kripto para piyasalarında da önemli bir hareketlilik yaşandı. Bitcoin, güne 60,199 dolardan başladı ve gün içinde en düşük 58,872 dolar, en yüksek ise 61,320 dolar seviyelerini gördü. Şu anda Bitcoin 60,274 dolardan işlem görüyor.