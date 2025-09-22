Merkez Bankası rezervleri 178,9 milyar dolara yükseldi: Bir haftada 1 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında yaklaşık 1 milyar dolar artış kaydederek 178,9 milyar dolara yükseldi.

ForInvest Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 12 Eylül haftasında 177,9 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, bir haftalık dönemde yeniden artış gösterdi.

Merkez Bankası rezervleri 5 Eylül’de 180,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 12 Eylül haftasında ise zirvenin ardından hafif gerileme yaşanmıştı.

TCMB, resmi rezerv rakamlarını 26 Eylül Perşembe günü saat 14.30’da kamuoyuyla paylaşacak.