Altını solladı, 14 yılın zirvesine ulaştı! Gümüş zirvedeki 5 ülkeye yaradı

Altın merkez bankalarının alımları artırması ve güvenli liman talebi ile rekora koşarken, gümüşün ons fiyatı da altına paralel zirveye tırmandı. 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 43,1 değer kazanırken haftayı da 43,08 dolardan tamamladı.

Gümüşte lider 5 ülke

Gümüşün zirveye tırmanışı gri metale ilgiyi artırırken, gözler gümüş zengini ülkelere çevrildi. The Silver Institute'nün verilerine göre; geçtiğimiz yıl Meksika, gümüş madeni üreten ülkeler arasında birinci sırada yer alırken onu Çin, Peru, Bolivya ve Şili takip etti.

Rezerv bazında dünyanın en büyük 10 gümüş madeninin 5'ine sahip olan Meksika üretimde de başı çekerken ülkenin en büyük iki maden işletmesi Juanicipio'da 18,6 milyon ons, Saucito'da ise yaklaşık 15,5 milyon onsluk üretim kaydedildi.

Meksika'nın sadece bu iki büyük madenden milyarlarca dolar gelir sağladığı düşünülüyor.

En büyük madenler

Üretim sevilerine göre en büyük madenler ise şöyle sıralandı:

1-Juanicipio (Meksika) - 18,6 milyon ons

2-Saucito (Meksika) - 15,5 milyon ons

3-Dukat (Rusya) - 14,6 milyon ons

4-San Julian (Meksika) - 11,8 milyon ons

5-Cannington (Avustralya) – 11,8 milyon ons

6-Puna (Arjantin) - 10,5 milyon ons

7-Uchucchacua (Peru) - 10,5 milyon ons

8-Fresnillo (Meksika) - 10,2 milyon ons

9-Cerro Los Gatos (Meksika) - 9,7 milyon ons

10-Greens Creek (ABD) - 8,5 milyon ons

2024 yılında küresel gümüş madeni üretimi yüzde 0,9 artarak 819,7 milyon onsa yükselirken, bu ivmelenme Avustralya'daki üretim artışı, Meksika'dan gelen arzın toparlanması, Bolivya ve ABD'den gelen ek büyümeyle de desteklendi.

Gümüşe talep artıyor

Fiziksel yatırımların güçlenmesi, elektronik ve otomotiv sektörlerindeki üretim artışı, dünyanın en büyük gümüş tüketicisi Hindistan’da yatırım ve sanayi talebinin güçlenmesi gümüş fiyatlarını 14 yılın zirvesine çıkarırken, uzmanlar gümüşte yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.

Deutsche Bank, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatı tahminini ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkarırken Commerzbank ise bu yıl sonu için gümüş tahmini 41 dolardan 43 dolara yükseltti.