Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor: İlk kez 180 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 5 Eylül haftasında resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1 artarak 180,1 milyar dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde kalemler itibarıyla değişim şöyle gerçekleşti:

* Döviz varlıkları: Bir önceki haftaya göre yüzde 2,2 azalarak 81,4 milyar dolar oldu.

* Altın rezervleri: Yüzde 4,1 artışla 90,9 milyar dolara yükseldi.

* IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı: Yüzde 0,1 azalışla 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.