Son Dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Eylül ayı faiz kararı, politika faizi ne kadar oldu? Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen eylül ayı faiz kararını açıkladı.

Karara göre politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürüldü. Ayrıca, gecelik borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, Gecelik borçlanma faizi yüzde 41,5’ten yüzde 39’a çekildi.

Marttan sonra ikinci indirim süreci

Mart ayında uzun bir aradan sonra ilk kez faiz indirimi sinyali veren Merkez Bankası, temmuz ayında 300 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 43’e çekmişti. Bugünkü karar, temmuz sonrası ikinci faiz indirimi oldu.

PPK’dan enflasyon vurgusu

Karar metninde enflasyona ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

* Enflasyonun ana eğiliminin ağustosta yavaşladığı belirtildi.

* İkinci çeyrekte büyümenin öngörülerin üzerinde gerçekleştiği, nihai yurt içi talebin ise zayıf seyrini koruduğu ifade edildi.

* Gıda fiyatları ve hizmet kalemlerindeki yüksek seyrin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tuttuğu kaydedildi.

* Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve küresel gelişmelerin dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı.

Sıkı para politikası mesajı

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini açıkladı:

“Politika faizine ilişkin adımlar, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümü hedeflerden belirgin biçimde ayrışırsa para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”

Kurul ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında öngörü dışı gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğini ve likidite koşullarının yakından izleneceğini açıkladı.

Öne çıkan tahminler ne yöndeydi?

AA Finans’ın 26 ekonomist ile yaptığı ankette eylül için ortalama beklenti 200 baz puan indirim yönündeydi.

Reuters anketinde de yıl sonuna kadar faiz indirimlerinin süreceği ve politikanın yüzde 36 seviyesine kadar çekilebileceği öngörülmüştü.

Goldman Sachs, güçlü ekonomik büyüme ve yüksek enflasyona rağmen TCMB’nin 200 baz puanlık indirim yapacağını tahmin etmişti.

JP Morgan, indirimin beklentilerin altında kalabileceğini öngörmüştü.