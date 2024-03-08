Mevduat faizleri 22 yılın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 1 Mart ile biten haftada 18 milyar 293 milyon 430 bin lira azalışla 15 trilyon 495 milyar 476 milyon 130 bin liraya indi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, 1-3 aylık TL mevduat faizleri yüzde 53,3 ile 22 yaklaşık 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60,4 olurken ticari kredi faizi de yüzde 54,1 olarak kaydedildi.