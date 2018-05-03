Nisan enflasyonu beklentiyi aştı

03 Mayıs 2018

Enflasyonda artış beklentilerin üzerinde geldi; manşet ve çekirdek enflasyonda yükseliş piyasa tahminlerini aştı.

Tüketici fiyatları (TÜFE) nisan ayında yüzde 1.87 artış gösterdi. Aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.20-2 artış bandında yer alırken, medyan bazında yüzde 1.5 artış tahmin ediliyordu.

Yıllık TÜFE, nisanda yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e çıkarken, çekirdek enflasyon ise 11.44'ten yüzde 12.24'e yükseldi. Böylece Kasım 2017'deki zirveden bu yana enflasyon rakamlarında görülen dört aylık düşüş sona erdi. Kasım 2017'de yüzde 12,98'e çıkan yıllık enflasyon hızı Mart'ta yüzde 10,23'e gerilemişti.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 10,4 ile giyim-ayakkabı grubunda yaşandı. Nisan ayında en yüksek fiyat artışı ise yüzde 28,52 ile kadın ceketinde oldu.

0.7 puan giyimden, 0.6 puan ulaştırmadan

İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, ulaştırma ve giyim grubu fiyatlarındaki ciddi artışın etkisiyle Nisan'da enflasyon beklentilerin üzerinde artış kaydettiğini söyleyerek, "Daha da önemlisi çekirdek enflasyon görünümünde dikkate değer bir bozulma var. Enflasyon sürprizi sonrası kurda ve 10 yıllık tahvil faizinde tepki var. Nisan ayı enflasyon görünümü ve TL'nin seviyesi 7 Haziran'daki PPK toplantısında faiz artışı görüşümüzü destekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentimizi %11 seviyesinde koruyoruz" dedi. Kömürcüoğlu, aylık enflasyona en büyük katkının mevsimsellikten kaynaklı olarak 0.7 puanla giyimden geldiğini, ulaştırmanın katkısının da 0.6 puan ile dikkat çektiğini söyledi.

Baz etkisi avantajı, TL ile kayboldu

GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan, enflasyonun beklentilerin çok üzerinde geldiğini belirteren şu değerlendirmeyi yaptı: "Hatırlarsanız, her ne kadar çekirdek taraf yukarı eğilim göstermeye devam etse de manşet enflasyonda şu an kadar geçen yıldan gelme baz etkisi yardımcı olmuştu ve bunun Nisan’da da gerçekleşme olasılığı vardı. Ancak TRY’deki değer kaybı bu noktada baz etkisi avantajının yitirilmesine ve enflasyonun yeniden yukarı hareket etmesine neden olmuş görünüyor. Çekirdek enflasyonda %12,24 seviyesine olan yükseliş bunu en çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Bu trendin devamının gelmesini ve enflasyonun yukarıya gitmeye devam etmesini bekleriz, çünkü baz etkisi avantajının sonuna geldik bu periyottan sonra enflasyonu aşağı baskılayacak bir baz etkisi söz konusu olmayacaktır."

TÜİK verilerine göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

Enflasyondan sonra dolar rekor kırdı

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,04 ile haberleşme oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,03 ve lokanta ve oteller yüzde 11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Üretici fiyatlarında yüzde 2.6 artış

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,36 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,79, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,79, elektrik ve gaz yüzde 0,76, su sektöründe yüzde 0,79 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10,35 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9,80 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4,81 ile metal cevherleri olarak gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Nisan ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.