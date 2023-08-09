Perakende Güven Endeksi temmuz ayında azaldı

TEPAV Perakende Güven Endeksi açıklandı. TEPAV Perakende Güven Endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 10,5 puanlık, bir önceki aya göre ise 7,0 puanlık azalışla -16,4 puan değerini aldı.

Buna göre, TEPE değeri, Temmuz ayında -16,4 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 puan, geçen aya göre 7,0 puan azaldı. TEPE değerinin aylık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 0,8 puanlık ve önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi göstergesindeki 12,1 puanlık kötüleşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğu yönündeki 8,2 puanlık değişim endekse olumsuz yansıdı.

TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun iyileştiğini belirtenlerin oranı Temmuz 2023’te yüzde 5,7’den yüzde 0,6’ya, önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 15,1’den yüzde 5,8’e geriledi. Diğer taraftan, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı yüzde 95,6’dan yüzde 98,5’e yükselirken düşüş bekleyen olmadı.

Perakende güvenin en fazla arttığı şehir İstanbul

Bölgeler bazında incelendiğinde ise Temmuz ayı perakende güveninde en fazla artış İstanbul, Batı Marmara ve Ege bölgelerinde gözlenirken Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu’da geriledi, Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerindeki artışlar da ortalamanın gerisinde kaldı.

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Temmuz 2023’te, geçen yılın aynı dönemine göre “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” ve “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken “motorlu taşıtlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörleri ise ortalamanın altında değer aldı.

Mart 2022’den bu yana olumsuz görünüm gösteren ve negatif değerler alan AB-27 Perakende Güven Endeksi, Temmuz 2023’te de -3,9 puan değerini aldı. Değişim, bir önceki aya göre 1,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,0 puan yükseliş yönünde oldu. Öte yandan, Kasım 2022’de tekrar negatif değer alan TEPE, Temmuz ayında negatif alanda kaldı.