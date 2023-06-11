Piyasada 5 kuruş bulunamıyor
Mayıs 2023 sonuyla ilgili verilere göre darphane son 5 aydır hiç 1 ve 5 kuruş basmadı. Darphane Nisan 2023’te de 25 kuruş basmadı. Geçen yılın tümünde ise dört ay 1 kuruş, bir ay da 5 kuruş basılmadı.
Haber Merkezi
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Darphane’nin verilerine göre, halen tedavülde olan bozuk para sayısı 11 milyar 699 milyon adede ulaştı. Bu paraların yüzde 2.9’u 1 kuruş, yüzde 20.2’si 5 kuruş, yüzde 20.3’ü 10 kuruş, yüzde 15’i 25 kuruş, yüzde 12.3’ü 50 kuruş ve yüzde 29.3’ü 1 liradan oluşuyor.