Piyasada 5 kuruş bulunamıyor

Darphane’nin verilerine göre, halen tedavülde olan bozuk para sayısı 11 milyar 699 milyon adede ulaştı. Bu paraların yüzde 2.9’u 1 kuruş, yüzde 20.2’si 5 kuruş, yüzde 20.3’ü 10 kuruş, yüzde 15’i 25 kuruş, yüzde 12.3’ü 50 kuruş ve yüzde 29.3’ü 1 liradan oluşuyor.