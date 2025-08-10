Piyasaların gözü TCMB’nin enflasyon raporunda

Yurt içinde perşembe günü açıklanacak TCMB’nin yılın üçüncü enflasyon raporu ve salı günkü ödemeler dengesi verisi yakından takip edilecek.

Küresel tarafta, ABD’de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi haftanın en önemli başlığı olacak. Fed’in eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar ikinci bir indirim ihtimali ekim ayında yüzde 53, aralık ayında ise yüzde 65 seviyesinde fiyatlanıyor. ABD veri takviminde ayrıca üretici fiyat endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, sanayi üretimi, perakende satışlar ve Michigan tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

Avrupa’da ise Euro Bölgesi ve İngiltere’de büyüme verileri, Almanya’da enflasyon rakamları yatırımcıların odağında olacak. Bölge piyasaları, ABD’nin gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklere ilişkin endişelerle temkinli seyrediyor. Almanya’da ZEW beklenti endeksi ve İngiltere’de işsizlik oranı da haftanın diğer önemli verileri arasında.

Asya cephesinde Japonya ve Çin’den gelecek büyüme, sanayi üretimi ve perakende satış verileri izlenecek. Japonya’da pazartesi günü tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde

Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,52’ye gerileyerek son 44 ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece yıllık enflasyonda son 12 ayda toplam 28,3 puanlık düşüş kaydedildi.

Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti. Hizmet enflasyonu ise üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi.

Enflasyon raporu 14 Ağustos’ta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısını 14 Ağustos Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleştirecek.