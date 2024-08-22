sahibinden.com: Otomobilde talep artışa geçmiş olsa da fiyatlar düşüşte

Rapora göre temmuz ayında otomobil talep endeksi haziran ayına kıyasla yüzde 30,9; geçen yılın temmuz ayına kıyasla da yüzde 5,7 daha yüksek çıktı.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen ‘satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı’ ise 4,6 puan azalarak yüzde 19,5 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde hem ilan sayısının hem de satılan otomobil sayısının arttığı görüldü. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan ve satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatılan ilan yaşı’ da geçen aya kıyasla 1,8 gün uzayarak 25,6 gün oldu.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının 13 aydır düştüğü görüldü. Temmuz ayında reel fiyat endeksi hazirana kıyasla yüzde 4,1 azalarak 164,8 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü. 2023 Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Haziran’da yüzde -41,4’e geriledi.

Ortalama otomobil fiyatında ılımlı azalış

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla bir miktar düştü. Haziran’da 871 bin 156 TL olan ortalama otomobil fiyatı temmuzda 862 bin 232 TL oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş de devam etti. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla haziranda yüzde 0,6 artmasına rağmen temmuzda yüzde 4,6 azaldı.

2023 kasım - 2024 mart arasında sürekli artan otomobil talep endeksi 2024 nisanda uzun süren bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş göstermişti. Talep endeksi nisan ayının aksine mayısta yükselse de hazirandaki diğer uzun bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş gösterdi. Temmuzda ise otomobil talep endeksinde büyük çapta yükseliş meydana geldi. Otomobil talep endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 30,9, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 5,7 yüksek çıktı. Bu yükselişte bayram tatili sebebiyle ertelenmiş otomobil talebinin ortaya çıkmasının ve Avrupa Birliği’nin yeni zorunlu araç güvenlik özellikleri kısıtlarını açıklamasının ardından otomobil firmalarının başlattığı kampanyaların etkili olduğu görüldü.

Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı arttı

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 4,6 puan artarak yüzde 19,5 oldu. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 4,6; satılan otomobil sayısının ise yüzde 36,7 yükseldiği görüldü. Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan ‘kapatılan ilan yaşı’ geçen ay olduğu gibi uzadı. 2024 Temmuz verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,8 gün uzayarak 25,6 gün oldu.