Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 0,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 4,9 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.