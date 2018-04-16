Sanayi üretimi, şubatta yüzde 9.9 arttı

16 Nisan 2018

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi şubat ayında yıllık bazda yüzde 9.9 artış gösterdi. Beklenti artışın yüzde 8.6 olacağı yönündeydi. Aylık bazda yüzde 0.8 düşüş beklenen aylık sanayi üretimi ise yüzde 0.2 azaldı. Arındırılmamış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,1 azaldı.

Yılın ilk işsizlik rakamı belli oldu