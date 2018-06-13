Sanayi üretiminde yüzde 6.2 artış

13 Haziran 2018

Sanayi üretimi, nisan ayında yıllık bazda yüzde 6.2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmamış üretim artışı yüzde 5.1 olarak gerçekleşti. Sanayi üretiminde aylık artış ise 0.9 olarak gerçekleşti.

Sanayi üretiminde kademeli yavaşlama sürüyor. Nisan ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte, ikinci çeyrek büyümesine ilişkin sinyal de alınmış oldu. Bazı ekonomistler, ikinci çeyreğe nispeten beklenenden güçlü girildiği görüşünde. Üretimdeki yavaşlamanın takip eden aylarda daha belirginleşebileceği belirtiliyor.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarken; alt sektörler (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

Sanayi üretimi yılın ilk ayında yüzde 12, şubatta yüzde 9,9 ve martta yüzde 7,6 artış göstermişti.