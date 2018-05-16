Sanayide ciro yüzde 24 artış kaydetti

16 Mayıs 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı ciro endekslerini açıkladı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış kaydetti.

Sanayi ve inşaatta ciro endeksi arttı

Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,6 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

Sanayi üretimi martta yüzde 7,6 arttı

İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Mart 2017'ye göre yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 8 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,2 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydedildi.

Kaynak: AA