Sektörel güven haziranda yükseldi: En yüksek artış perakendede

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi üç sektörde de yükseliş kaydetti.

Hizmet sektöründe artış sürdü

Haziran ayında mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 110,5 seviyesine yükseldi. Böylece sektörde güven algısındaki iyileşme devam etti.

Perakende ticarette güven yükseldi

Perakende ticaret sektöründe güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Endeks, 112,8 değerine ulaşarak incelenen sektörler arasında en yüksek seviyede gerçekleşti.

İnşaat sektöründe toparlanma işareti

İnşaat sektöründe de güven endeksi yükselişini sürdürdü. Haziran ayında endeks bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 83,0 değerini aldı. Buna rağmen inşaat sektöründeki güven seviyesi, diğer sektörlerin altında kalmaya devam etti.