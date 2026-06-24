Sektörel güven haziranda yükseldi: En yüksek artış perakendede
TÜİK verilerine göre haziran ayında güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde artış gösterdi. En yüksek güven seviyesi 112,8 puanla perakende ticaret sektöründe kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi üç sektörde de yükseliş kaydetti.
Hizmet sektöründe artış sürdü
Haziran ayında mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 110,5 seviyesine yükseldi. Böylece sektörde güven algısındaki iyileşme devam etti.
Perakende ticarette güven yükseldi
Perakende ticaret sektöründe güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Endeks, 112,8 değerine ulaşarak incelenen sektörler arasında en yüksek seviyede gerçekleşti.
İnşaat sektöründe toparlanma işareti
İnşaat sektöründe de güven endeksi yükselişini sürdürdü. Haziran ayında endeks bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 83,0 değerini aldı. Buna rağmen inşaat sektöründeki güven seviyesi, diğer sektörlerin altında kalmaya devam etti.