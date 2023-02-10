  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomik Veriler
  3. Son Dakika: TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
Takip Et

Son Dakika: TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2022'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,3 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 633 bin kişi olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2022'de bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puanlık artışla yüzde 18,9 oldu.

 

Altın fiyatlarında son durum

Ekonomi Haberleri

Altın fiyatlarında son durum
Ek iş arayanların sayısı artıyor

Işsizlik Haberleri

Ek iş arayanların sayısı artıyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
ekonomi işsizlik