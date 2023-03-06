Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,2 düşüşle 1 milyar 82 milyon 12 bin 409 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 949 lira 98 kuruş, en düşük saat 12.00'de bin 349 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 138 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 158 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük bin 649 lira 99 kuruştan işlem gördü.