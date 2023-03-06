Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 949 lira 98 kuruş, en düşük bin 349 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,2 düşüşle 1 milyar 82 milyon 12 bin 409 lira oldu.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 949 lira 98 kuruş, en düşük saat 12.00'de bin 349 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 138 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 158 lira 88 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük bin 649 lira 99 kuruştan işlem gördü.