Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 78,9 artışla 1 milyar 576 milyon 629 bin 408 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin 650 lira, en düşük saat 03.00'te 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 904 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 4 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 750 liradan işlem gördü.