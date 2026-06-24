Su ürünleri ihracatında Doğu Karadeniz'den 73,7 milyon dolarlık gelir

Doğu Karadeniz’den yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış göstererek 73 milyon 719 bin 362 dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, bölgeden yılın ilk 5 ayında 19 farklı ülkeye su ürünü gönderildiğini açıkladı.

İhracat miktarı yüzde 12 yükseldi

Söz konusu dönemde 11 bin 16 ton su ürünü ihraç edildiğini belirten İskender, ihracat performansına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu ihracattan 73 milyon 719 bin 362 dolar kazanç sağlandı. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde ise 9 bin 851 ton su ürünü ihracatı karşılığında 69 milyon 807 bin 105 dolarlık kazanç sağlanmıştı. Bu kapsamda Doğu Karadeniz'den 5 ayda yapılan su ürünleri dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 12, değerde yüzde 6 arttı."

En fazla ihracat Rusya'ya

Bölgenin su ürünleri ihracatında en büyük payı 40 milyon 41 bin 871 dolarla Rusya Federasyonu aldı. Rusya’yı 19 milyon 891 bin 225 dolarla Belarus, 5 milyon 65 bin 437 dolarla ABD izledi.

Ülke çeşitliliği artırılacak

İskender, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Çin ve İrlanda’ya da su ürünleri ihraç edildiğini belirterek, ihracat yapılan ülke sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İhracat rakamlarına ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu vurgulayan İskender, bölgenin su ürünleri sektöründe önümüzdeki dönemde daha güçlü sonuçlar elde edeceğine inandıklarını kaydetti.