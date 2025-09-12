Süt ve süt ürünleri üretimi temmuzda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarken, Ocak–Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

Bir önceki ay 935 bin 49 ton olan toplanan inek sütü, temmuz ayında yüzde 1,2 yükselerek 946 bin 158 tona ulaştı.

Üretimde yıllık artışlar

Temmuz 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre:

* İnek peyniri üretimi yüzde 3,2 arttı.

* Ayran ve kefir üretimi yüzde 10,0 yükseldi.

* Yoğurt üretimi yüzde 4,4 arttı.

* İçme sütü üretimi yüzde 19,2 artış gösterdi.

* Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 12,1 arttı.

Ocak–Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre:

* İnek peyniri üretimi yüzde 2,0 arttı.

* Ayran ve kefir üretimi yüzde 8,0 arttı.

* Yoğurt üretimi yüzde 3,9 arttı.

* İçme sütü üretimi yüzde 8,4 yükseldi.

* Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 10,6 artış kaydetti.