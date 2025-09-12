TÜİK açıkladı: Temmuz ayı dış ticaret endeksi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı temmuz ayına ait dış ticaret endekslerini yayımladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 4,7 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 artış gösterdi.

Yakıtlarda ise yüzde 6,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6 arttı

İhracat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, yakıtlarda yüzde 17,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,6 arttı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 arttı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2 arttı, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı.

Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 5 arttı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9 azaldı.

Yakıtlarda yüzde 6,5, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Haziran ayında 150,6 iken 2025 Temmuz ayında yüzde 4,6 oranında artarak 157,5 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Temmuz ayında 146,0 iken 2025 yılı Temmuz ayında yüzde 6 oranında artarak 154,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Haziran ayında 130,3 iken 2025 Temmuz ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 123,5 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Temmuz ayında 123,5 iken 2025 yılı Temmuz ayında yüzde 5 oranında artarak 129,7 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı temmuz ayında 92,2 oldu

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Temmuz ayında 88,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,8 puan artarak, 2025 yılı Temmuz ayında 92,2 oldu.

İhracat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 119 seviyesine çıkmıştı.