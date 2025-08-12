Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 119,0 seviyesine çıktı.

Gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 artış kaydedildi. Yakıtlar grubunda ise yüzde 10’luk düşüş yaşandı.

İhracat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 5 artışla 137,0 seviyesine yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 gerileme, ham maddelerde yüzde 4,1, yakıtlarda yüzde 17,5 ve imalat sanayinde yüzde 6,1 artış görüldü.

İthalatta miktar artışı öne çıktı

İthalat birim değer endeksi Haziran 2025’te yıllık bazda yüzde 1,9 artarak 132,6’ya ulaştı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,9, imalat sanayinde yüzde 3,1 artış olurken; yakıtlarda yüzde 12,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4 düşüş kaydedildi.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 13,1’lik yükselişle 121,6’dan 137,0’a çıktı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham maddelerde yüzde 10,1, yakıtlarda yüzde 15,6 ve imalat sanayinde yüzde 13,3 artış gerçekleşti.

Aylık verilerde ihracat geriledi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat miktar endeksi Mayıs 2025’e kıyasla yüzde 6,9 azalarak 150,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 düşüş yaşandı.

İthalat miktar endeksi ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 1,7 artarak 131,0’a yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre yıllık bazda artış yüzde 7,9 olarak kaydedildi.

Dış ticaret haddinde sınırlı yükseliş

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Haziran 2024’teki 89,0 seviyesinden 0,8 puan artarak 89,8’e çıktı.