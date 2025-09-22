TCMB, döviz mevduatlarına uygulanan faiz oranını indirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teknik bir düzenlemeye giderek döviz mevduatlarına uygulanan faiz oranında indirime gitti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 3’ten yüzde 2,75’e indirildi.
Söz konusu düzenleme, ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki fark üzerinden ödenen faizi kapsıyor.
TCMB’nin adımı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından geldi.