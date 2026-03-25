TCMB: Net UYP ocakta 345,2 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2026 yılı ocak ayı itibarıyla eksi 345,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece net UYP, bir önceki aya göre 20,4 milyar dolarlık artış kaydetti.

Cihan Oruçoğlu
TCMB’nin yayımladığı verilere göre, ocak ayında Türkiye’nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 artarak 446,3 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 yükselerek 791,5 milyar dolara çıktı.

Rezerv varlıklarda güçlü artış

Varlık kalemleri içinde rezerv varlıklar ocakta bir önceki aya göre 34,1 milyar dolar artışla 218,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,5 artarak 75,5 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,8 azalışla 146,2 milyar dolara geriledi. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları da yüzde 1,3 düşüşle 43,4 milyar dolar seviyesine indi.

Yükümlülüklerde portföy ve doğrudan yatırım artışı

Yükümlülükler tarafında portföy yatırımları kapsamındaki hisse senedi yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 26,3 artarak 42,4 milyar dolara çıktı. Doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 14,4 yükselişle 231,3 milyar dolar, portföy yatırımları kalemi ise yüzde 12,5 artışla 152,1 milyar dolar oldu.

