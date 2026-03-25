TCMB: Net UYP ocakta 345,2 milyar dolar açık verdi

TCMB verilerine göre Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı ocak ayında eksi 345,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB’nin yayımladığı verilere göre, ocak ayında Türkiye’nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 artarak 446,3 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 yükselerek 791,5 milyar dolara çıktı.

Rezerv varlıklarda güçlü artış

Varlık kalemleri içinde rezerv varlıklar ocakta bir önceki aya göre 34,1 milyar dolar artışla 218,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,5 artarak 75,5 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,8 azalışla 146,2 milyar dolara geriledi. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları da yüzde 1,3 düşüşle 43,4 milyar dolar seviyesine indi.

Yükümlülüklerde portföy ve doğrudan yatırım artışı

Yükümlülükler tarafında portföy yatırımları kapsamındaki hisse senedi yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 26,3 artarak 42,4 milyar dolara çıktı. Doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 14,4 yükselişle 231,3 milyar dolar, portföy yatırımları kalemi ise yüzde 12,5 artışla 152,1 milyar dolar oldu.