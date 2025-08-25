TCMB rezervleri 176,3 milyar dolara geriledi

15 Ağustos haftasında 176,5 milyar dolarla tarihi zirvesine çıkan TCMB rezervleri, 22 Ağustos haftasında yaklaşık 200 milyon dolar azaldı.

ForInvest Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 15 Ağustos haftasında 176,5 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşan rezervler, böylece iki hafta üst üste rekor kırmasının ardından hafif gerilemiş oldu.

Resmi rezerv verileri TCMB tarafından perşembe günü saat 14.30’da açıklanacak.