  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Ekonomik Veriler
Takip Et

TCMB rezervleri 176,3 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 200 milyon dolar düşüşle 176,3 milyar dolara indi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB rezervleri 176,3 milyar dolara geriledi
Takip Et

15 Ağustos haftasında 176,5 milyar dolarla tarihi zirvesine çıkan TCMB rezervleri, 22 Ağustos haftasında yaklaşık 200 milyon dolar azaldı.

ForInvest Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 15 Ağustos haftasında 176,5 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşan rezervler, böylece iki hafta üst üste rekor kırmasının ardından hafif gerilemiş oldu.

Resmi rezerv verileri TCMB tarafından perşembe günü saat 14.30’da açıklanacak.

Son Dakika... TCMB açıkladı: Ağustos ayı reel kesim güven endeksi belli oldu!Son Dakika... TCMB açıkladı: Ağustos ayı reel kesim güven endeksi belli oldu!Ekonomi

 

Son 5 yılın en düşük seviyesi! İmalat sanayisinde kapasite kullanımı ağustosta gerilediSon 5 yılın en düşük seviyesi! İmalat sanayisinde kapasite kullanımı ağustosta gerilediEkonomik Veriler

 

Kaynak: ForInvest