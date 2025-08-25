Son 5 yılın en düşük seviyesi! İmalat sanayisinde kapasite kullanımı ağustosta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyurdu. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan bu veriyle, KKO-MA son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO ise bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesine düştü. KKO, en son 2023 Mart ayında 74'ün altına gerilemişti. Böylece veride 29 ay sonra ilk kez 74'ün altı kaydedildi.

Çalışma, 2025 yılı ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

"Kovid harici hiç görmediği bir seviyeye indi"

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı üzerinden ağustos ayına ait KKO-MA verilerini yorumladı. Cibre, imalat Sanayi Kapsite kullanım oranının kovid hariç hiçbir dönemde görmediği bir seviyeye indiğini açıkladı:

"İmalat Sanayi Kapsite kullanım oranı, Covid harici hiç görmediği bir seviyeye indi; 73,6%. Daha önce resesyon dönemine girilirken 2018 Kasımda 73.7% görmüştü.

Değerli TL, finansman maliyetleri ve verilerde görülen ama aslında genele yayılmayan (sadece yüksek gelirli kesimin var olan) talebin sonucu...

Sanayi üretim verisinin de, savunma olmasa negatif seviyede olacağından bahsetmiştik. Bu da göstergesi...

Temmuz ayı verileri

Temmuz ayında imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesine düşmüştü.

Aynı ayda mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesine ulaşmıştı.