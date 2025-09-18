Google Haberler

TCMB rezervleri 177,9 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam brüt rezervi, 12 Eylül haftasında 177,86 milyar dolara indi. Böylece rezervler, bir önceki hafta ulaşılan tarihi zirvenin ardından gerileme kaydetti.

Merkez Bankası brüt rezervleri 12 Eylül haftasında 177,86 milyar dolara geriledi. 

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 5,8 azalarak 76,8 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,7 artarak 93,4 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 4,3 artarak 121,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 9,2 artarak 61,7 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalarak 59,9 milyar ABD doları düzeyine geldi.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde oldu.

ForInvest
