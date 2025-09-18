Son veriler açıklandı: KKM 350 milyar TL'nin altına geriledi!

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 369 milyar TL'den 344,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 20 trilyon 648 milyar TL'den 20 trilyon 788,3 milyar TL'ye , mevduat 24 trilyon 21 milyar TL'den 24 trilyon 509,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 517 milyar TL'den 2 trilyon 548,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 457 milyar TL'den 2 trilyon 506,8 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 476,6 milyar TL'den 481 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 12 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

KKM sonlandırıldı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacak.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırıldı. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirildi.