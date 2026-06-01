TCMB rezervleri bayram haftası geriledi

Matriks Haber'in TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, 15 Mayıs haftasında 168,6 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 22 Mayıs haftasında yaklaşık 160,2 milyar dolara geriledi.

29 Mayıs haftasına ilişkin hesaplamalarda ise 26 Mayıs tarihli veriler baz alındı. Buna göre rezervlerin söz konusu haftada yaklaşık 1,4 milyar dolar daha azalarak 158,8 milyar dolara indiği öngörüldü.

Yükselişin ardından yön değişti

TCMB rezervleri, 3 Nisan 2026 itibarıyla üç hafta üst üste artış göstermişti. Ancak 1 Mayıs haftasında düşüşe geçen rezervler, 8 Mayıs haftasında yeniden yükselmiş, 15 Mayıs'tan itibaren ise art arda üç haftalık gerileme sürecine girmişti.

Rekor seviyeden uzaklaştı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Son haftalardaki düşüşle birlikte rezervler bu seviyenin belirgin şekilde altında kaldı.

Resmi veriler bu hafta açıklanacak

TCMB, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 22 Mayıs haftasına ilişkin rezerv verilerini 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da yayımlayacak. 29 Mayıs haftasına ait resmi rezerv rakamları ise 4 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.