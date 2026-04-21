TCMB rezervlerinde artış: Bir haftada 3,5 milyar dolar yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinde 17 Nisan 2026 ile biten haftada artış yaşandığı hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerinden Matriks Haber tarafından yapılan hesaplamaya göre, 10 Nisan haftasında 170,9 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 17 Nisan haftasında yaklaşık 174,3 milyar dolara yükseldi.

3,5 milyar milyar dolarlık artış

Böylece rezervlerde haftalık bazda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Öte yandan, rezervler 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

TCMB’nin resmi rezerv verilerini ise perşembe günü saat 14.30’da açıklaması bekleniyor.