Kapasite kullanım oranı nisanda yeniden yükselişe geçti

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,5 puan artışla yüzde 73,8'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 74'te sabit kaldı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise nisanda geçen aya göre 0,5 puan artışla yüzde 73,8'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
