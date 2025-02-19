Telefonlar POS cihazına dönüşüyor

Sevilay ÇOBAN

Küresel ödeme teknolojile­ri sağlayıcısı Nearpay, öde­me ve elektronik para şirketi No­mupay Turkiye ile gerçekleştir­diği iş birliğiyle ABD, Avrupa ve Körfez ülkelerinde uygulanan yenilikçi Soft POS çözümlerini Türkiye’de kullanıma sunuyor.

İş birliği kapsamında geliştirile­cek projeyle Nomupay Türkiye, Nearpay’in, NFC özellikli And­roid telefonların temassız POS cihazı olarak kullanılmasını sağ­layan SDK tabanlı çözümünü mikro işletmelere ve KOBİ’lerle buluşturacak. İlk aşamada sarı taksilerde, daha sonra da belirli dikeylerdeki küçük işletmeler­de yaygınlaştırılması planlanan bu ödeme çözümü, uygulamala­ra entegre edilen SDK sayesinde, mobil cihazlar doğrudan ödeme terminali olarak kullanılmasını sağlıyor.

Herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan uy­gulama üzerinden ödeme alabil­meyi sağlayan sistemle cep tele­fonu ve tablet gibi NFC uyumlu mobil cihazlar, birer POS cihazı haline geliyor. Böylece müşteri­lerine daha iyi bir ödeme deneyi­mi sunabilecek olan mikro işlet­meler, önemli bir rekabet avan­tajına da sahip oluyor.

Nearpay-Nomupay Türkiye iş birliğini resmiyete kavuşturan törende imzaları, Near Pay ku­rucu ve CEO’su Mohammed Ale­ban ile Nomupay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener attı. Nomu­pay Türkiye Genel Müdürü Er­gi Şener, Nearpay ile birlikte ge­liştirdikleri SoftPOS projesinin, ödeme sistemlerinde yeni bir dö­nemin başlangıcı olduğunu be­lirterek, şunları söyledi: "Soft­POS projesini sadece yenilikçi bir ödeme çözümü olarak değil, mikro işletmeler ve KOBİ’ler için dijitalleşme yolculuğunun bir parçası olarak görüyoruz.

Bu yolculuk sadece dijital ödeme entegrasyonlarıyla sınırlı değil; projemizle hizmet verdiğimiz firmalara daha geniş bir ekosis­teme erişim imkânı sağlıyoruz. Nearpay’in güvenilir, hızlı ve kullanımı kolay SoftPOS tekno­lojisi sayesinde işletmeler sade­ce ödeme almakla kalmayacak, müşteri deneyimini iyileştirir­ken; stok yönetimi, sipariş taki­bi, satış raporu, fraud yönetimi gibi, işlerini geliştirecek ek fay­dalara da uygulama üzerinden erişim sağlayabilecek.”

İşletmelere güçlü rekabet avantajı sunuyor

Şener, Nearpay’in SDK tabanlı çözümüyle NFC uyumlu Andro­id telefonların temassız POS ci­hazına dönüşmesini sağlayacak­larını vurgulayarak, “Bu yenilik, sadece ödemeyi kolaylaştırmak­la kalmıyor, aynı zamanda mik­ro işletmelere güçlü bir rekabet avantajı sunuyor. İşletmeler her­hangi bir ek donanım ihtiyacı ol­madan, doğrudan kendi uygula­maları üzerinden ödeme alabile­cek” diye konuştu.

Küresel çapta yıllık 4 milyar $'lık işlem

Near Pay Avrupa ve Türkiye’den Sorumlu Başkanı Ece Berkol, ABD, Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere yedi bölgede faaliyet gösterdiklerini, her yıl 150 milyondan fazla işlem gerçekleştiren Nearpay’in yıllık işlem hacminin ise 4 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı. Berkol, “Nearpay olarak dijital dönüşüme bu kadar hazır ve açık olmasına rağmen dijital ödeme sistemleri konusunda hâlâ gidecek çok yolu bulunan Türkiye pazarında öncü markalardan biri olmayı planlıyoruz” dedi.

Cepten taksi ücreti ödeme dönemi

Bu çözümün, ilk olarak sarı taksilerde uygulanacağını belirten Nomupay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener, sonra belirli dikeylerin ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirecekleri uygulamalarla KOBİ ve mikro işletmelere ulaşacaklarını söyledi. Şener, “Bu teknolojiyi bir ödeme çözümünden daha fazlası olarak görüyoruz; bu, işletmelerin dijital dünyaya daha hızlı ve doğru entegre olmasını sağlayacak bir adım” dedi.