Telefonlar POS cihazına dönüşüyor
Nomupay Türkiye ve Nearpay’in iş birliğiyle NFC özellikli Android telefonların temassız POS cihazı olarak kullanılmasını sağlayan SDK tabanlı çözümü mikro işletmeler ve KOBİ’lerle buluşuyor. Uygulamanın, ilk aşamada sarı taksilerde yaygınlaştırılması planlanıyor.
Sevilay ÇOBAN
Küresel ödeme teknolojileri sağlayıcısı Nearpay, ödeme ve elektronik para şirketi Nomupay Turkiye ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle ABD, Avrupa ve Körfez ülkelerinde uygulanan yenilikçi Soft POS çözümlerini Türkiye’de kullanıma sunuyor.
İş birliği kapsamında geliştirilecek projeyle Nomupay Türkiye, Nearpay’in, NFC özellikli Android telefonların temassız POS cihazı olarak kullanılmasını sağlayan SDK tabanlı çözümünü mikro işletmelere ve KOBİ’lerle buluşturacak. İlk aşamada sarı taksilerde, daha sonra da belirli dikeylerdeki küçük işletmelerde yaygınlaştırılması planlanan bu ödeme çözümü, uygulamalara entegre edilen SDK sayesinde, mobil cihazlar doğrudan ödeme terminali olarak kullanılmasını sağlıyor.
Herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan uygulama üzerinden ödeme alabilmeyi sağlayan sistemle cep telefonu ve tablet gibi NFC uyumlu mobil cihazlar, birer POS cihazı haline geliyor. Böylece müşterilerine daha iyi bir ödeme deneyimi sunabilecek olan mikro işletmeler, önemli bir rekabet avantajına da sahip oluyor.
Nearpay-Nomupay Türkiye iş birliğini resmiyete kavuşturan törende imzaları, Near Pay kurucu ve CEO’su Mohammed Aleban ile Nomupay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener attı. Nomupay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener, Nearpay ile birlikte geliştirdikleri SoftPOS projesinin, ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "SoftPOS projesini sadece yenilikçi bir ödeme çözümü olarak değil, mikro işletmeler ve KOBİ’ler için dijitalleşme yolculuğunun bir parçası olarak görüyoruz.
Bu yolculuk sadece dijital ödeme entegrasyonlarıyla sınırlı değil; projemizle hizmet verdiğimiz firmalara daha geniş bir ekosisteme erişim imkânı sağlıyoruz. Nearpay’in güvenilir, hızlı ve kullanımı kolay SoftPOS teknolojisi sayesinde işletmeler sadece ödeme almakla kalmayacak, müşteri deneyimini iyileştirirken; stok yönetimi, sipariş takibi, satış raporu, fraud yönetimi gibi, işlerini geliştirecek ek faydalara da uygulama üzerinden erişim sağlayabilecek.”
İşletmelere güçlü rekabet avantajı sunuyor
Şener, Nearpay’in SDK tabanlı çözümüyle NFC uyumlu Android telefonların temassız POS cihazına dönüşmesini sağlayacaklarını vurgulayarak, “Bu yenilik, sadece ödemeyi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda mikro işletmelere güçlü bir rekabet avantajı sunuyor. İşletmeler herhangi bir ek donanım ihtiyacı olmadan, doğrudan kendi uygulamaları üzerinden ödeme alabilecek” diye konuştu.
Küresel çapta yıllık 4 milyar $'lık işlem
Near Pay Avrupa ve Türkiye’den Sorumlu Başkanı Ece Berkol, ABD, Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere yedi bölgede faaliyet gösterdiklerini, her yıl 150 milyondan fazla işlem gerçekleştiren Nearpay’in yıllık işlem hacminin ise 4 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı. Berkol, “Nearpay olarak dijital dönüşüme bu kadar hazır ve açık olmasına rağmen dijital ödeme sistemleri konusunda hâlâ gidecek çok yolu bulunan Türkiye pazarında öncü markalardan biri olmayı planlıyoruz” dedi.
Cepten taksi ücreti ödeme dönemi
Bu çözümün, ilk olarak sarı taksilerde uygulanacağını belirten Nomupay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener, sonra belirli dikeylerin ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirecekleri uygulamalarla KOBİ ve mikro işletmelere ulaşacaklarını söyledi. Şener, “Bu teknolojiyi bir ödeme çözümünden daha fazlası olarak görüyoruz; bu, işletmelerin dijital dünyaya daha hızlı ve doğru entegre olmasını sağlayacak bir adım” dedi.