TEPAV: Gıda enflasyonu eylülde yüzde 0,48 arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Gıda Fiyat Endeksi Eylül 2024 verileri açıklandı. Eylül ayında gıda enflasyonu yüzde 0,48 oranında arttı

TEPAV tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Eylül 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı %0,48 olarak hesaplandı. Eylül ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler dereotu, roka ve nane olurken çarliston biber, sivri biber ve dolmalık biber fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı fındık içi, yumurta ve ayçiçek yağında gözlemlenirken kağıt şeker, balık ve reçelde de fiyat düşüşleri tespit edildi.

1-30 Eylül 2024 dönemi için 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu Türk-İş mutfak enflasyonu ile %2,90, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile ise %2,63 oldu. TÜİK, CEFIS ve ENAG tarafından henüz veri açıklanmadı.

Eylül 2024 itibarıyla TEGE ile yıllık gıda enflasyonu %49,13 hesaplanırken Türk-İş mutfak enflasyonu ile %48,72, İTO-ÜGE ile ise %56,23 ölçüldü. Yıl başından itibaren birikimli gıda enflasyonu da TEGE ile %29,47, İTO-ÜGE ile %36,23, Türk-İş mutfak enflasyonu ile %37,41 hesaplandı."