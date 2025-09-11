Toplam ciro temmuzda yıllık bazda yüzde 38,8 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz 2025 döneminde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 38,8 oranında artış gösterdi. Toplam ciro aylık ise yüzde 2,1 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Ciro Endeksleri'ni yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 38,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,2, inşaat ciro endeksi yüzde 50,8, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 40,6 oranında artış gösterdi.
Toplam ciro aylık yüzde 2,1 azaldı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 2,1 azaldı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,6 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8 arttı.
Ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 oranında azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 arttı.
Haziran ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 45 artış kaydetmişti.