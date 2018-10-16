Toplam ciro yüzde 32 arttı

16 Ekim 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Ciro Endeksleri verilerini açıkladı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,8 arttı.

Sanayi sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 7 arttı.

İnşaat sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 7,8 arttı.

Ticaret sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,8 arttı.

Hizmet sektörü

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,4 arttı.